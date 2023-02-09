Руководитель "Ромы" потроллил Дзаньоло из-за перехода в другой клуб

Генеральный директор “Ромы” Тиагу Пинту поделился мнением о переходе полузащитника Николо Дзаньоло в турецкий “Галатасарай”.

“Мы очень любили Николо. Как часто вы видели, чтобы из топ-клубов Серии А игроки уходили бесплатно? Да, таких много, но никто из ”Ромы". Когда речь идет о продлении контракта, то за этим всегда стоят переговоры. У нас хорошие отношения с агентом Дзаньоло, но мы не сумели договориться о новом контракте. Ты можешь думать о себе, как о классном футболисте, но если ты хочешь покинуть “Рому”, и к тебе проявляют интерес только “Борнмут” и “Галатасарай”, то ты либо не настолько классный, либо с тобой что-то не так. Мы немного разочарованы отношением Дзаньоло к “Роме”, но жизнь продолжается. Нам клуб выше любого игрока", - приводит слова Пинту Roma Press.

Напомним, что 24-летний Дзаньоло перешел в “Галатасарай” за 16,5 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2027 года.

Не пропустите: Ибрагимович продолжает считать себя футбольным божеством.