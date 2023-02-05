Руководитель ПСЖ высказался о ситуации с контрактом Месси

Советник “Пари Сен-Жермен” по футбольным вопросам Луиш Кампуш поделился мнением о ситуации с новым контрактом аргентинским нападающим Лионелем Месси.

“Мы ведем переговоры с Месси. Не буду скрывать, что я хочу видеть его в нашем проекте. Буду рад, если он останется. Сейчас мы обсуждаем, как сохранить Лео в ПСЖ”, - приводит слова Кампуша Téléfoot.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси принес ПСЖ победу в матче чемпионата Франции.