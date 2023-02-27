Руководитель "Интера" высказался о будущем Лукаку

Генеральный директор миланского “Интера” Беппе Маротта поделился мнением о будущем бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который арендован у лондонского “Челси”.

“Лукаку неоднократно заявлял о желании остаться в ”Интере", но на сегодняшний день он принадлежит “Челси”. По окончании сезона он вернется в Лондон. После этого появятся новые варианты. Посмотрим, что можно будет сделать, сумеем ли мы договориться о его возвращении", - приводит слова Маротты сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за “Интер” 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с “Челси” действует до лета 2026.

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