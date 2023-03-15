Руководитель "Интера" объявил решение по Лукаку

Генеральный директор миланского “Интера” Беппе Маротта сообщил, что клуб не будет выкупать трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который арендован у лондонского “Челси”.

“Как бы не закончился сезон, Лукаку вернется в ”Челси". Он не может набрать прежнюю форму, которая была его главной силой. Поэтому он уже не тот", - приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за “Интер” 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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