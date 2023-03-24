Руководитель "Баварии" назвал причину увольнения Нагельсманна

Спортивный директор “Баварии” Хасан Салихамиджич рассказал, почему руководство клуба приняло решение уволить Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

“Данное решение стало самым сложным с тех пор, как я возглавил спортивный отдел ”Баварии". Между мной и Юлианом с первого дня установились доверительные и дружеские отношения. Мне жаль, что так вышло. Но мы провели тщательный анализ развития команды, поэтому решили расстаться с ним. Я очень благодарен Нагельсманну и желаю ему всего наилучшего", – приводит слова Салихамиджича пресс-служба клуба.

35-летний Нагельсманн тренировал “Баварию” с 2021 года. Под его руководством мюнхенский клуб стал чемпионом Германии в прошлом сезоне и дважды завоевал Суперкубок страны.

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