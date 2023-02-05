Руководитель "Баварии" назвал причину отказа от Роналду

Спортивный директор “Баварии” Хасан Салихамиджич объяснил, почему мюнхенский клуб отказался подписывать португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Нам предлагали Роналду. Но я четко сказал его агенту, что для нас это невыполнимое задание. Данный трансфер не подходил ”Баварии" ни в спортивном, ни в финансовом смыслах. Это не соответствовало нашей философии", - приводит слова Салихамиджича Bild.

Напомним, что 38-летний Роналду перешел в ноябре прошлого года перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. За саудовский клуб он провел три матча и забил один гол с пенальти.

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