Руководитель "Барселоны" высказался о ситуации с Гави

Спортивный директор “Барселоны” Матеу Алемани выразил мнение, что клуб сумеет сохранить в составе полузащитника Гави.

“Мы уверены, что Гави будет играть за ”Барселону" на протяжении всей карьеры. Мы не переживаем из-за его ситуации. У него контракт на четыре года и мы сумеем зарегистрировать этот контракт в Ла Лиге", - приводит слова Алемани Marca.

Напомним, что Ла Лига аннулировала контракт хавбека с каталонцами. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Главным претендентом на игрока является “Челси”.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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