Руководитель "Барселоны" высказался о будущем Дембеле

Спортивный директор “Барселоны” Йорди Круифф выразил мнение, что французский нападающий Усман Дембеле останется в клубе.

“Слухи об уходе Дембеле пошли от журналистов. Он же всегда говорил, что хочет остаться. По словам прессы, он подписал контракт с 200 клубами. Но он сам сказал, что хочет играть за ”Барселону". У него была возможность выбирать, но он остался. Он знал, что клуб находится в непростой ситуации, что у нас существует новая шкала зарплат, но он согласился на это. Мы очень ценим Усмана. Он продемонстрировал свою преданность “Барселоне”, - приводит слова Круиффа Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” и сборную Франции 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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