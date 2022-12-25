Руководитель "Аль-Насра" рассказал о переговорах с Роналду

Спортивный директор “Аль-Наср” Марсело Салахар рассказал о том, как идут переговоры с португальским нападающим Криштиану Роналду.

“Пока что я не могу сказать ничего утвердительного или отрицательного. Давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события до конца года. Эти переговоры имеют колоссальное значение для всей нашей страны, а также для всего мирового футбола. Роналду является одним из лучших в истории. Он - образцовый спортсмен”, - приволит слова Салазара Flashscore.

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре покинул “Манчестер Юнайтед” из-за скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага. В настоящее время он является свободным агентом.

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