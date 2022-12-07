“Рух” – “Черноморец” – 2:2 (видеообзор)

В перенесенном матче 14-го тура чемпионата Украины “Рух” и “Черноморец” сыграли вничью со счетом 2:2.

Гости после первого тайма выигрывали с преимуществом в два мяча благодаря дублю Дмитрия Юсова. Во второй половине хозяев от поражения спасли голы Василия Рунича и Ярослава Карабина.

“Рух”, набрав 14 очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Черноморец” с 11 очками остался на 15-й позиции.

“Рух” – “Черноморец” – 2:2 (0:2)

Голы: Юсов, 25 - 0:1, Юсов, 35 - 0:2, Рунич, 62 - 1:2, Карабин, 84 – 2:2

“Рух”: Ледвий, Слюбык, Роман (Китела, 90+5), Мысык (Лях, 79), Сапуга, Довгий, Пидгурский (Холод, 46), Таллес, Карабин, Альваренга (Рунич, 54), Соломон (Квасныця, 79).

“Черноморец”: Непогодов, Ермаков, Путря, Бобко (Петько, 81), Кузык, Политыло, Брагару, Салюк, Бадибанга, Юсов (Суханов, 78), Войтиховский (Гладкий, 88).

Видеообзор матча

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