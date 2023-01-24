Россию лишат матча за Суперкубок Европы-2023

Россию не примет игру за Суперкубок Европы-2023.

Как пишет Sky Sports, матч будет перенесен из Казани.

В данный момент в УЕФА уже начали поиски нового места для проведения Суперкубка.

Напомним, что в игре за Суперкубок Европы встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году трофей завоевал “Реал”.