Россия может получить право сыграть в отборе на ЧМ-2026

Россия сможет получить право сыграть в отборе на ЧМ-2026, если перейдет в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Как пишут российские СМИ, в ФИФА не собираются запрещать местной сборной бороться за попадание на турнир, если она не будет играть в Европе.

Таким образом, жест от ФИФА может стать решающим аргументом для перехода РФС из УЕФА в АФК.

До этого российские футбольные чиновники говорили, что вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию должен решиться 27 декабря.

Напомним, что мировое первенство в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.