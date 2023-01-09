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Российский футболист прячется от мобилизации в аэропорту Южной Кореи

Новости футбола Сегодня, 16:20
Фото: Korea Times Фото: Korea Times

Бывший полузащитник нальчикского “Спартака” Джашар Хубиев уже несколько месяцев живет в аэропорту Инчхона (Южная Корея), скрываясь от мобилизации, сообщает Korea Times.

“Двое моих знакомых погибли. Я еще не отошел от шока. Меня не могут призвать в армию по закону. Но в ноябре ко мне домой пришли и потребовали явиться в военкомат, иначе меня сочтут дезертиром”, – сказал Хубиев.

31-летний Хубиев и еще четыре россиянина попросили у Южной Кореи политическое убежище, но получили отказ. Сейчас они живут в транзитной зоне международного аэропорта.

Напомним, что в сентябре 2022 года диктатор россии владимир путин объявил о частичной мобилизации в связи с огромными потерями в войне с Украиной.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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