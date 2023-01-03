Роскошный особняк и самолет: появились детали контракта Роналду с "Аль-Насром"

Португальский форвард Криштиану Роналду получит роскошные привилегии после подписания контракта с “Аль-Насром”.

Кроме зарплаты в 90 миллионов долларов в год саудовский клуб выделит для семьи футболиста личный самолет, а также предоставит роскошный особняк.

Кроме того, в соглашении сторон указано, что в клубе обещают уделять повышенное внимание ко всем потребностям Роналду и его семьи.

Напомним, что презентация футболиста должна состояться в ближайшие дни. Его контракт будет рассчитан на 2,5 года.