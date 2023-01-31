Рондон перешел в аргентинский топ-клуб

Пресс-служба “Ривер Плейт” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Эвертона” Хосе Саломона Рондона.

Футболист перешел в аргентинский клуб бесплатно. Стороны заключили контракт до декабря 2025 года.

33-летний Рондон выступал за “Эвертон” с 2021 года. Всего он провел за клуб 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за “Арагуа”, “Лас-Пальмас”, “Малагу”, “Вест Бромвич”, “Ньюкасл" и “Далянь Профешнл”. Также он несколько лет играл за клуб из страны-террориста. За сборную Венесуэлы сыграл 93 матча и забил 38 голов.

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