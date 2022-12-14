Роналду поссорился со своим агентом

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду имеет разногласия со своим агентом Жорже Мендешем.

Как пишет As, португальцу не нравится то, что у него до сих пор нет ясности с будущим на клубном уровне.

Как известно, Роналду с 1 января может присоединиться к любой команде, но его агент не торопится с переговорами.

Переход португальца усложнен тем, что у него высокие требования по зарплате и европейские клубы не могут их реализовать.

Напомним, что осенью португалец разорвал контракт с “Манчестер Юнайтед”.