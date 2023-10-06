Роналду, Жоау Феликс и другие звезды в составе сборной Португалии на октябрьские матчи

Сборная Португалии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года сыграет против Словакии (13 октября) и Боснии и Герцеговины (16 октября). Главный тренер Роберто Мартинес вызвал на эти матчи 26 футболистов.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Рафаэл Геррейру («Бавария»), Данилу Перейру («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («Бенфика»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»);

Нападающие: Рикарду Орта («Брага»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Фелиш («Барселона»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»).

Напомним, что в отборе Евро-2024 сборная Португалии выиграла шесть матчей из шести с общим счетом 24:0.