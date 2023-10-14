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Роналду заработает за этот сезон 260 миллинов долларов

Новости футбола Сегодня, 12:53
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Роналду заработает за этот сезон 260 миллинов долларов Фото: vesti.kz/ Автор неизвестен

Американский финансово-экономический журнал Forbes подсчитал, сколько заработают самые высокооплачиваемые футболисты мира в сезоне 2023/24.

Отмечается, что четверо из десяти игроков рейтинга представляют чемпионат Саудовской Аравии. При подсчете учитывались базовая зарплата, бонусы от коммерческих сделок, заключенных клубом, и выплаты за имиджевые права.

Возглавил рейтинг с 260 миллионами долларов в год форвард Аль-Насра Криштиану Роналду.

Второй в списке Лионель Месси из Интер Майами заработает почти вдвое меньше – 135 миллионов долларов.

В топ-3 также попал Неймар из клуба Аль-Хилаль – 112 миллионов долларов.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 260 миллионов долларов (в спорте – 200 миллионов, вне спорта – 60 миллионов).

2. Лионель Месси (Интер Майами) – 135 (65+70).

3. Неймар (Аль-Хилаль) – 112 (80+32).

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 110 (90+20).

5. Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 106 (100+6).

6. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 58 (46+12).

7. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 53 (35+18).

8. Садьо Мане (Аль-Наср) – 52 (48+4).

9. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 39 (35+4).

10. Харри Кейн (Бавария) – 36 (26+10).

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