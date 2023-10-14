Роналду заработает за этот сезон 260 миллинов долларов
Американский финансово-экономический журнал Forbes подсчитал, сколько заработают самые высокооплачиваемые футболисты мира в сезоне 2023/24.
Отмечается, что четверо из десяти игроков рейтинга представляют чемпионат Саудовской Аравии. При подсчете учитывались базовая зарплата, бонусы от коммерческих сделок, заключенных клубом, и выплаты за имиджевые права.
Возглавил рейтинг с 260 миллионами долларов в год форвард Аль-Насра Криштиану Роналду.
Второй в списке Лионель Месси из Интер Майами заработает почти вдвое меньше – 135 миллионов долларов.
В топ-3 также попал Неймар из клуба Аль-Хилаль – 112 миллионов долларов.
Весь рейтинг выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 260 миллионов долларов (в спорте – 200 миллионов, вне спорта – 60 миллионов).
2. Лионель Месси (Интер Майами) – 135 (65+70).
3. Неймар (Аль-Хилаль) – 112 (80+32).
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 110 (90+20).
5. Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 106 (100+6).
6. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 58 (46+12).
7. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 53 (35+18).
8. Садьо Мане (Аль-Наср) – 52 (48+4).
9. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 39 (35+4).
10. Харри Кейн (Бавария) – 36 (26+10).