Роналду заработает за этот сезон 260 миллинов долларов

Американский финансово-экономический журнал Forbes подсчитал, сколько заработают самые высокооплачиваемые футболисты мира в сезоне 2023/24.



Отмечается, что четверо из десяти игроков рейтинга представляют чемпионат Саудовской Аравии. При подсчете учитывались базовая зарплата, бонусы от коммерческих сделок, заключенных клубом, и выплаты за имиджевые права.



Возглавил рейтинг с 260 миллионами долларов в год форвард Аль-Насра Криштиану Роналду.



Второй в списке Лионель Месси из Интер Майами заработает почти вдвое меньше – 135 миллионов долларов.



В топ-3 также попал Неймар из клуба Аль-Хилаль – 112 миллионов долларов.



Весь рейтинг выглядит следующим образом:



1. Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 260 миллионов долларов (в спорте – 200 миллионов, вне спорта – 60 миллионов).



2. Лионель Месси (Интер Майами) – 135 (65+70).



3. Неймар (Аль-Хилаль) – 112 (80+32).



4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 110 (90+20).



5. Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 106 (100+6).



6. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 58 (46+12).



7. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 53 (35+18).



8. Садьо Мане (Аль-Наср) – 52 (48+4).



9. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 39 (35+4).



10. Харри Кейн (Бавария) – 36 (26+10).