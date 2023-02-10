Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду вчера забил 500-й гол в национальных чемпионатах.

В игре чемпионата Саудовской Аравии с “Аль-Вахдой” португальский нападающий записал на свой счет четыре гола.

Юбилейный гол Роналду забил на 21-й минуте, после чего отметился еще трижды.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил пять голов в трех матчах.