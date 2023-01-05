Роналду ярко высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии.

“Перейти в ”Аль-Наср" просто невероятно. Это большая честь. Я с нетерпением жду того момента, когда стану делать людей счастливее. Я очень рад здесь оказаться. Хочу наслаждаться футболом и приносить клубу победы. Кроме того, я хочу развивать Саудовскую Аравии. Страна заслуживает это.

Чемпионат Саудовской Аравии обладает огромным потенциалом. Здесь играют отличные футболисты. Это очень, очень, очень сильный чемпионат. Поэтому я здесь", – приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” бесплатно, так как являлся свободным агентом. Стороны заключили контракт до лета 2025 года. Зарплата форварда составит порядка 200 миллионов евро в год.

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