Роналду ярко поздравил Джорджину с Днем святого Валентина
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: твиттер Роналду/Автор неизвестен
Портунальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду поздравил свою девушку Джорджину Родригес с Днем святого Валентина.
“С Днем святого Валентина, любовь моя! Мне повезло, что ты есть в моей жизни”, – футболист в твиттере.
38-летний Роналду и 29-летняя Родригес находятся в отношениях с 2016 года. У них есть двое общих детей - дочери Алана Мартина и Белла Эмеральда. Также у португальца есть еще трое детей - Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео, которые были рождены от суррогатных матерей.
В нынешнем сезоне Роналду провел за “Аль-Наср" три матча и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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