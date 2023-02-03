Роналду ярко отреагировал на первый гол за "Аль-Наср"

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду прокомментировал свой первый гол за саудовский клуб.

“Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!” – написал Роналду в своем твиттере.

Форвард отличился с пенальти на 93-й минуте матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Фатеха” (2:2).

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре прошлого года на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года. Зарплата португальца составляет порядка 200 миллионов долларов в год.

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