Роналду впервые забил за Аль-Наср со штрафного

В рамках 10-го тура саудоской Про-Лиги Аль-Наср на своем поле принимал Дамак. В первом тайме активнее действовали гости, что вылилось в забитый гол в компенсированное время. С передачи Станчу забитым мячом отличился Нкуду.

На второй тайм Аль-Наср вышел с двойной мотивацией и заслуженно добился волевой победы. Сперва Андерсон Талиска великолепно исполнил штрафной удар, а через несколько минут тоже со штрафного забил Криштиану.

Отметим, что для португальца это первый гол со штрафного в футболке Аль-Насра. Добавим, что этот гол стал 11-м для Роналду в 9-ти матчах Про-Лиги.

Аль-Наср — Дамак — 2:1

Голы: 0:1 — Нкуду 45+2, 1:1 — Талиска 53, 2:1 — Роналду 57.

Эта победа позволяет команде Криштиану закрепиться на третьей позиции в таблице. До лидирующего Аль-Хиляля теперь 4 очка.