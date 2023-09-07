Роналду впервые за 20 лет не попал в список номинантов на "Золотой мяч"

6 сентября в социальных сетях опубликовали список номинантов на награду "Золотой мяч".

Каждый год эту награду вручают лучшему футболисту мира.

Примечательно, что в 2023 году в список номинантов на награду не попал 38-летний португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Последний раз его не было в числе номинантов в 2003 году., когда он еще выступал за португальский “Спортинг”.

При этом в списке претендентов на награду числится его вечный конкурент, капитан сборной Аргентины и американского “Интер Майами” Лионель Месси.

Также в список кандидатов попали капитан сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе, а также марокканский вратарь Яссин Боно, выступающий за саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Напомним, что Роналду присоединился к "Аль-Насра" в январе 2023 года. Его соглашение рассчитано до 2025 года. В общей сложности он провел за саудовский клуб 24 матча, в которых забил 20 голов и сделал семь результативных передач.

Церемония вручения "Золотого мяча" запланирована на 30 октября.