Роналду возглавил рейтинг ЧМ-2022 по одному из показателей

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду все же стал лидером ЧМ-2022 по одному из показателей.

По данным официального сайта ФИФА, португалец чаще других на турнире оказывается в положении вне игры.

На момент завершения всех встреч 1/8 финала Роналду “залазил” в офсайд семь раз. Вторым в списке идет форвард сборной Испании Альваро Мората с показателем 5 положений вне игры.

Напомним, что в рамках чемпионата мира в Катаре на счету Роналду лишь один забитый мяч. В четвертьфинале турнира португальцы сыграют с командой Марокко.