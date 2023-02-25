Роналду вновь увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду увеличил отрыв от аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси по числу хет-триков.

Роналду забил три мяча в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Дамака” (3:0) и на его счету стало 62 хет-трика. У Месси 56 хет-триков.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Челси" может подписать 15-летнего вундеркинда.