Роналду внесли заявку на сезон: известны сроки дебюта

“Аль-Наср” официально зарегистрировал португальца Криштиану Роналду в заявку на сезон.

Из-за ограничений по количеству легионеров в чемпионате Саудовской Аравии команду покинул камерунский нападающий Венсан Абубакар.

Напомним, что Роналду пропустил вчерашний матч “Аль-Насра” против “Аль-Таи” (2:0). Не исключено, что его не заявили на матч по причине 2-матчевой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии.

Если это так, то Криштиану пропустит еще одну игру своей новой команды.