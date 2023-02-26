Роналду высказался после хет-трика за "Аль-Наср"

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду прокомментировал свой хет-трик в ворота “Дамака” (3:0) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

“Это особенный вечер! Отлично поработали, парни!” – после матча написал 38-летний португалец.

Отметим, что в последних 3 играх на счету Роналду 7 голов.

За клуб из Саудовской Аравии португалец выступает с начала текущего года.