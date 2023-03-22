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Роналду высказался об уходе из "Манчестер Юнайтед"

Новости футбола Сегодня, 17:31
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду поделился мнением о своем уходе из “Манчестер Юнайтед” в прошлом году.

"Я думаю, что все, что происходит в жизни, имеет причину. Я благодарен, что прошел через некоторые вещи, чтобы увидеть, кто на самом деле на моей стороне. В трудный период ты видишь, кто на твоей стороне. У меня был не самый лучший этап жизни и карьеры. Сначала на личном уровне, а затем и на профессиональном. В этой жизни нет времени, чтобы жалеть. Даже если у тебя не все так хорошо – это часть твоей жизни.

Когда ты на вершине горы, трудно увидеть, что находится внизу. И я много раз не мог этого сделать. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, потому что я вижу некоторые вещи. Теперь я лучший человек благодаря богу", - приводит слова Роналду Record.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Манчестер Юнайтед" 16 матчей во всех турнираз, забил три гола и отдал две результативные передачи. В октябре 2022 года он покинул клуб на правах свободного агента и через несколько недель присоединился к “Аль-Насру”.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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