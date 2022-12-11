Роналду высказался о вылете Португалии с ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира-2022. В ¼ финала португальцы проиграли сборной Марокко со счетом 0:1.

"Выиграть чемпионат мира для Португалии было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного уровня, в том числе и за Португалию, но моей самой большой мечтой было вывести имя нашей страны на самый высокий уровень в мире.

Я боролся за это. Я упорно боролся за эту мечту. За 16 лет я пять раз участвовал в чемпионатах мира. Я всегда играл вместе с великими игроками и при поддержке миллионов португальцев, я всегда выкладывался по полной. Я оставил всего себя на поле.

К сожалению, вчера мечта была разбита. Горячо реагировать не стоит. Я просто хочу, чтобы все знали, что много было сказано, много написано, много высказано, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение. Я всегда был человеком, сражающимся за общие цели, и я никогда не отвернулся бы от своих партнеров по команде и сборной.

На данный момент больше нечего сказать. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока длилась... Теперь пришло время быть хорошим советчиком и позволить каждому сделать свои собственные выводы", - написал Роналду в своем инстаграме.