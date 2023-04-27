Роналду высказался о вылете "Аль-Насра" из Кубка

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду в своем твиттере опубликовал мотивационный пост.

В сообщении он высказался по поводу того, что его команда выбыли из борьбы за Кубок Саудовской Аравии и Суперкубок Саудовской Аравии. В полуфинале обеих этих турниров команда проиграла.

Несмотря на неудачи, Роналду написал в своем посте: “Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам”.

Сезон может закончиться без трофеев для “Аль-Насра”, так как команда отстает от лидера турнирной таблицы “Аль-Иттихада»” на три очка за шесть туров до конца чемпионата.