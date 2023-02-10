Роналду высказался о своем покере в матче за "Аль-Наср"
Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: твиттер Аль-Насра/Автор неизвестен
Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду высказался о своих четырех забитых голах в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с “Аль-Вахдой” (4:0).
По словам португальца, он очень счастлив, что достиг 500 голов в чемпионатах.
“Я очень счастлив. Мне удалось это сделать при очень солидной победе команды”, — написал Роналду.
Напомним, что в Саудовской Аравии португалец провел три матча, в которых забил пять голов.
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