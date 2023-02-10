Роналду высказался о своем покере в матче за "Аль-Наср"

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду высказался о своих четырех забитых голах в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с “Аль-Вахдой” (4:0).

По словам португальца, он очень счастлив, что достиг 500 голов в чемпионатах.

“Я очень счастлив. Мне удалось это сделать при очень солидной победе команды”, — написал Роналду.

Напомним, что в Саудовской Аравии португалец провел три матча, в которых забил пять голов.