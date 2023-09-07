Роналду высказался о соперничестве с Месси

Нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду рассказал о том, как изменились его отношения с форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси в последнее время.

Как известно, оба футболиста покинули Европу и теперь вряд ли пересекутся на поле в официальных матчах за свой клуб.

По словам португальского игрока, у него нет никакой к аргентинцу.

"Тот кто любит Месси, обязательно ненавидит Роналду, и наоборот? Я не наблюдаю ненависти. Соперничество между нами завершено. Это было хорошо для зрителей. Если вам нравится Криштиану Роналду, вы не обязательно должны ненавидеть Месси.

Мы оба были очень хороши и изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это самое важное. Он идет своим путем, я иду своим. Я вижу, что у него все идет хорошо. Это должно продолжаться, наше наследие продолжается. Я не считаю наше соперничество ненавистью.

Мы разделяли сцену в течение 15 лет. Мы являемся коллегами и мы уважаем друг друга", - сказал Роналду.

Напомним, что португалец первый раз за последние 20 лет не попал в число номинантов на “Золотой мяч”.