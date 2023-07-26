Роналду высказался о результате матча с ПСЖ

Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о результате товарищеской игры с чемпионом Франции ПСЖ.

Встреча состоялась накануне вечером в Японии и завершилась со счетом 0:0.

По словам португальца, он доволен тем, как сыграла его команда.

«Отличное выступление против сильной команды. Мы продолжаем предсезонную подготовку! Болельщики здесь, в Японии, просто потрясающие», — написал Роналду в социальных сетях.

Интересно, что это первый раз в текущее межсезонье, когда команда из Саудовской Аравии не потерпела поражение. До матча с парижанами “Аль-Наср” провел товарищеские матчи с испанской «Сельтой» и португальской «Бенфикой». Первым они проиграли со счетом 0:5, а вторым со счетом 1:4.

Напомним, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года.

В предыдущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал на свой счет 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт действует еще год.