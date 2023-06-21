Роналду высказался о попадании в Книгу рекордов Гиннеса

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе над сборной Исландии (1:0) в квалификации Евро-2024.

Португальцы вырвали победу уже в компенсированное время матча.

Он подчеркнул, что эта победа имеет особое значение, не только потому что это его 200-й матч за национальную команду, но и потому что он забил победный гол.

Роналду в этой игре установил новый рекорд по числу сыгранных матчей за сборную страны и попал в книгу рекордов Гиннесса.

Также он является рекордсменом по числу голов за национальную команду, забив 122 мяча.