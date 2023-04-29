Роналду высказался о крупной победе "Аль-Насра"

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду высказался о крупной победе в матче чемпионата против “Аль-Раеда” (4:0).

После игры португалец выразил благодарность команде и болельщикам.

Эта победа помогла “Аль-Насру” прервать трехматчевую безвыигрышную серию.

Сейчас команда занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего “Аль-Иттихада” на три очка.