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Роналду высказался о крупной победе "Аль-Насра"

Новости футбола Сегодня, 03:46
Роналду высказался о крупной победе "Аль-Насра" Фото: твиттер Аль-Насра

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду высказался о крупной победе в матче чемпионата против “Аль-Раеда” (4:0).

После игры португалец выразил благодарность команде и болельщикам.

Эта победа помогла “Аль-Насру” прервать трехматчевую безвыигрышную серию.

Сейчас команда занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего “Аль-Иттихада” на три очка.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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