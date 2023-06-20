Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду высказался о качестве футбола в чемпионате Саудовской Аравии.

"В чемпионате Саудовской Аравии показывают качественный уровень футбола. Посмотрите на последние трансферы игроков, которые говорят сами за себя.

Единственное, чего бы я хотел, так это забивать больше голов", - сказал португалец.

В своем первом сезоне в Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей и забил 14 голов.