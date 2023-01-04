Роналду высказался о болельщиках в Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 03:39
Фото: открытые источники
Новичок “Аль-Насра” Криштиану Роналду рассказал о том, что думает о болельщиках в Саудовской Аравии.
По словам португальского футболиста, его впечатлил прием от фанатов, который ему устроили здесь.
“Вау!! Какой прием от фанатов! Теперь беремся за работу!” — написал Роналду.
Напомним, что Роналду стал игроком местного “Аль-Насра” 30 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Презентация футболиста прошла вчера на домашней арене клуба. Ее посетили десятки тысяч болельщиков.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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