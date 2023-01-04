Роналду высказался о болельщиках в Саудовской Аравии

Новичок “Аль-Насра” Криштиану Роналду рассказал о том, что думает о болельщиках в Саудовской Аравии.

По словам португальского футболиста, его впечатлил прием от фанатов, который ему устроили здесь.

“Вау!! Какой прием от фанатов! Теперь беремся за работу!” — написал Роналду.

Напомним, что Роналду стал игроком местного “Аль-Насра” 30 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Презентация футболиста прошла вчера на домашней арене клуба. Ее посетили десятки тысяч болельщиков.