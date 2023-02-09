Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду сделал 61-й хет-трик в своей карьере.

Форвард отметился четырьмя голами в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Вахды” (4:0).

Стоит отметить, что 38-летний португалец сделал 51 хет-трик на клубном уровне и еще 10 - за сборную Португалии.

Ближайшим преследователем Роналду является 35-летний нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси, у которого 56 хет-триков за карьеру.

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