Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен
Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду сделал 61-й хет-трик в своей карьере.
Форвард отметился четырьмя голами в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Вахды” (4:0).
Стоит отметить, что 38-летний португалец сделал 51 хет-трик на клубном уровне и еще 10 - за сборную Португалии.
Ближайшим преследователем Роналду является 35-летний нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси, у которого 56 хет-триков за карьеру.
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