Роналду установил впечатляющее достижение

Португальский форвард Криштиану Роналду забивает в ворота соперников уже 22-й год подряд.

Вчера 37-летний футболист отметился дебютным голом в 2023 году в официальном матче. Он реализовал пенальти в ворота “Аль-Фатеха” за “Аль-Наср”.

Свой первый гол Роналду забил еще в 2002 году.

Всего на счету португальца 702 гола в клубной карьере. 450 мячей он забил в составе “Реала”, 145 в составе “МЮ”, 101 гол он забил за “Ювентус", 5 за “Спортинг” и один за “Аль-Наср”.