Роналду установил новый мировой рекорд
Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд.
На этот раз он стал лучшим в мире по количеству сыгранных матчей на уровне национальных сборных.
Вчера форвард “Аль-Насра” появился в стартовом составе в квалификационном матче Евро-2024 против Лихтенштейна (4:0), в котором оформил дубль.
Для Криштиану это был 197-й матч в составе сборной Португалии, что позволило ему обойти ранее державшего этот рекорд Бадера Аль-Мутву из Кувейта.
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