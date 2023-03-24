Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд.

На этот раз он стал лучшим в мире по количеству сыгранных матчей на уровне национальных сборных.

Вчера форвард “Аль-Насра” появился в стартовом составе в квалификационном матче Евро-2024 против Лихтенштейна (4:0), в котором оформил дубль.

Для Криштиану это был 197-й матч в составе сборной Португалии, что позволило ему обойти ранее державшего этот рекорд Бадера Аль-Мутву из Кувейта.