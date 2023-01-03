Роналду успешно прошел медосмотр в "Аль-Насре" (фото)

Португальский форвард Криштиану Роналду успешно прошел медосмотр в “Аль-Насре”.

Напомним, что звездный футболист сегодня прилетел в Эр-Рияд для завершения трансфера в свой новый клуб.

Об успешном прохождении медосмотра Роналду сообщил на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что уже 3 января футболиста представят болельщикам. Презентация Роналду пройдет на арене “Мрсул-парк”, где ожидается присутствие 30 тысяч человек.