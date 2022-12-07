Роналду ушел первым в раздевалку после победы 6:1 над Швейцарией на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре внимания, после того как первым ушел в раздевалку после матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

Изначально форвард подошел вместе с партнерами по команде к трибуне с фанатами, после чего в спешке направился в раздевалку.

По данным СМИ, Роналду в одиночестве покидал поле, в то время как другие футболисты продолжали отмечать победу.

Игру против Швейцарии капитан португальцев начал на скамейке для запасных. На поле он вышел на последние 20 минут.

Напомним, что в четвертьфинале турнира Португалия 10 декабря встретится с Марокко.