Роналду столкнулся со сложностью при найме повара в свой дом

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду не может найти повара, который будет для него и семьи в доме в Саудовской Аравии.

Как пишет Daily Mail, причиной тому являются высокие требования, выдвинутые футболистом и Джорджиной Родригес.

Дело в том, что звездная пара очень придирчиво относится к умению готовить традиционные португальские и более интернациональные блюда.

Напомним, что контракт Роналду рассчитан до 2025 года. За сезон 37-летний португалец будет получать около 200 млн евро.