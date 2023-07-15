Звезда мирового футбола Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира согласно рейтингу Forbes.

Как пишет издание, футболист сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» вернулся на вершину списка спустя три года.

Благодаря этому, он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, у которого самый высокий годовой доход среди всех коллег по цеху.

С момента переезда в Саудовскую Аравию в начале 2023 года, он заработал ошеломительную сумму в € 121 млн.

Ранее лидером списка был аргентинский нападающий Лионель Месси, который в 2022 году заработал почти € 92 млн играя за «Пари Сен-Жермен».

Интересно, что доход Роналду от футбола составил лишь € 41 млн, в то время как рекламные контракты, включая спонсорское соглашение с Nike, и продажа товаров с его брендом CR7 принесли ему около € 80 млн.

По данным СМИ, после перехода португальца в аравийскую лигу его заработная плата увеличилась минимум в два раза. Его контракт с арабским клубом рассчитан до конца 2024 года.