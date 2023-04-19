Роналду совершил хамский поступок по отношению к фанатам (фото)

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду совершил неприличный жест по отношению к болельщикам после окончания матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Хилаля” (0:2).

В тот момент, когда португалец ухода с поля, фанаты “Аль-Хилаля” скандировали: “Месси, Месси!” В ответ на это форвард схватил себя за пах.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 13 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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