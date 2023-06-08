Роналду сказал, когда завершит карьеру

Капитан саудовского “Аль-Насра” Криштиану Роналду высказала о том, когда завершит карьеру футболиста.

По словам португальца, у него осталось два-три года карьеры игрока.

После этого Роналду не исключает возможности купить футбольную команду.

Напомним, что контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.

В завершившемся сезоне Роналду забил 14 голов и сделал две результативные передачи в чемпионате Саудовской Аравии.