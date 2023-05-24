Роналду сделал громкое заявление об амбициях Саудовской Аравии

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду верит в том, что в скором времени лига Саудовской Аравии станет одной из сильнейших в мире.

По его словам, местный чемпионат к следующему году будет ещё лучше.

“Верю, что лига станет одной из пяти лучших в мире, но для этого требуется время, игроки и инфраструктура. Не сомневаются в потенциале страны и уникальности её народа”, - сказал он.

Напомним, что вчера состоялся матч между "Аль-Насром" и "Аль-Шабабом", который завершился победой клуба португальца со счетом 3:2.

Сам Роналду забил третий гол своей команды и установил итоговый счёт в матче.