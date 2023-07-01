Роналду сам выбрал нового тренера для своего клуба

Главный тренер футбольного клуба "Ботафого" Луиш Каштру вскоре возглавить саудовский "Аль-Наср".

По информации ESPN, соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления на еще один сезон.

За уход специалиста саудовский клуб заплатит бразильскому клубу €2,3 млн.

Интересно, что тренера выбирали по рекомендации нападающего Криштиану Роналду.