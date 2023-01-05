Роналду разрешат жить в Саудовской Аравии с Джорджиной, несмотря на законы

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду сможет жить в Саудовской Аравии со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Интересно, что по законам Саудовской Аравии парам, не вступившим в брак, жить под одной крышей запрещается.

В случае с португальским футболистом собрались сделать исключение.

По данным местной прессы, полиция Саудовской Аравии не будет преследовать пары иностранцев, проживающих вместе вне брака.

В ближайшее время Джорджина должна получить визу для проживания в Саудовской Аравии.